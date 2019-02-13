الداعية الحكيم: لم استرد أموالي ومبادرة إيداع خدعة

أقر الداعية وعضو هيئة علماء السودان، محمد هاشم الحكيم، بأنه خدع من اتحاد المصارف عندما استجاب لمبادرة إيداع الأموال في البنوك. وقال في فيديو نشره بحسابه الرسمي "استجبت للمبادرة لأن وعدونا بأخذها متى ما طلبنا، وأودعت جميع أموالي في بنك فيصل الإسلامي رغم تحذير البعض لي بأن هذه خدعه من المصارف ولكن لم أخذ بنصيحتهم وذلك لمساعدة الفقراء والمحتاجين ليستفيدوا من الأموال". وأضاف "خلال الأيام الفائتة اذهب لإرجاع أموالي وللأسف بلا فائدة لم استردها".

وأضاف "خلال الأيام الفائتة اذهب لإرجاع أموالي وللأسف بلا فائدة لم استردها".

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