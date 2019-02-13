لجنة بالبرلمان لدراسة "منشور الإحصاء" حول انخفاض التضخم

أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالبرلمان، علي محمود، عدم منطقية التضخم خلال شهر واحد بنسبة 42%، مشككاً في إعلان الجهاز المركزي للإحصاء عن انخفاض التضخم من 72.94% خلال شهر ديسمبر الماضي إلى 43.45% خلال يناير المنصرم.

وأعلن محمود في تصريح صحفي بالبرلمان لجنته ستعقد اجتماعاً لمناقشة الانخفاض الكبير المعلن عنه، فيما شكك خبراء اقتصاديون في أرقام انخفاض معدل التضخم لشهر يناير.

وقال انخفاض التضخم بالنسبة المعلن عنها غير ممكن، لجهة أن التضخم لا ينخفض بهذه النسبة على الإطلاق، خاصة وأن المعايير تشير لحتمية أرتفاعه وليس انخفاضه في ظل طرح عملات جديدة والارتفاع في أسعار السلع وارتفاع سعر الصرف المضطرد.

ولفت محمود إلى أن انخفاض التضخم بتلك النسبة الكبيرة سيخلق مشكلة للتجار، من واقع أن كل سلعة ستفقد ذات النسبة المعلن عنها من سعرها، الأمر الذي سيرتب خسائر فادحة للتجار، وقال: “الطبيعي أن يكون الانخفاض تدريجياً” .

وأكد محمود أن لجنته ستعقد اجتماعاً مع الجهاز المركزي للإحصاء بحضور خبراء اقتصاديين لمعرفة المعايير والأسس التي أتبعها لقياس نسبة انخفاض التضخم ومناقشة ما إن كانت معايير حقيقية أم لا، ومعرفة حقيقية الانخفاض الكبير.