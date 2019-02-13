الميرغني: الحال في السودان يحتاج لمعالجات بالحكمة

وأبدى الميرغني حرصه على متابعة ما يجري في السودان، والوقوف على تطورات الأوضاع، خاصة في ظل الاحتجاجات.
هذا وكان الميرغني قد تناول خلال لقاء مع رئيس الهيئة التشريعية القومية، إبراهيم أحمد عمر، في القاهرة الاحوال بالسودان والاوضاع مع دولة جنوب السودان وامكانية تطوير العلاقات بين الخرطوم وجوبا وتوظيفها لصالح شعبي البلدين.
اعرب الميرغني عن سعادته بزيارة الوفد البرلماني برئاسة عمر له بمنزله مشيدا بدور السفارة بمصر.يُشار الي انه ولظروف صحية أضطر الميرغني للبقاء خارج البلاد لسنوات طويلة متنقلاً مابين العاصمة البريطانية لندن والمدينة المنورة ليستقر أخيراً في العاصمة المصرية القاهرة، ودرجت قيادات حزبه لزيارته وتفقده واطلاعه علي مسارات الاحداث بالبلاد.
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