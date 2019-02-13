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مناورات إسرائيلية فى الجولان على حدود سوريا

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تجري قوات الاحتلال الإسرائيلى مناورات حربية في مرتفعات الجولان قرب الحدود مع سوريا، اليوم الأربعاء، بعد تكثيف هجماتها على الأراضي السورية.

 

ووفقاً لشبكة "هسبان تى فى" الإيرانية، أنّ الاحتلال شنّ هجمات جديدة من مرتفعات الجولان  النظام الإسرائيلي على محافظة القنيطرة السورية، وأطلقت المدفعية الإسرائيلية عدة قذائف على مستشفى المدينة ونقطة مراقبة تابعة للجيش.

 

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وتعدّ هضبة الجولان المحتلة ذات قيمة استراتيجية كبيرة لإسرائيل، والتي اكتسبت أهمية أكبر منذ بداية الصراع السوري.

 

وكثيراً ما تشن إسرائيل هجمات على مواقع ومنشآت عسكرية في أجزاء مختلفة من سوريا، وكذلك في مناطق قريبة من الأراضي التي يحتلها نظام تل أبيب، وحتى دمشق العاصمة وضواحيها.

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