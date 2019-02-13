قال المحامي الخاص بزعيم المعارضة الكاميرونية، موريس كامتو، اليوم الاربعاء، إن محكمة عسكرية وجهت لـ"كامتو" تهمة التمرد وسبعة جرائم أخرى، وإن قائمة الاتهام يمكن أن تحمل عقوبة الإعدام.
وقال المحامي، كريستوفر ندونج، لـ"رويترز": "قضاة التحقيق اتهموا موريس كامتو في المحكمة العسكرية.. هذه ليست مسألة قضائية. هذه هي السياسة".
وأعلن "كامتو"، فوزه بعد التصويت، وتحدى فوز بيا في محكمة الاتحاد الأفريقي.
وفقد "كامتو"، الذي يُحتجز منذ 28 يناير، ما يقول إن الانتخابات الرئاسية مزورة، في اكتوبر، ومنذ ذلك الحين حشد مؤيديه في احتجاج نادر على الرئيس بول بيا الذي خدمه لفترة طويلة.
كانت هذه تفاصيل خبر اتهام زعيم المعارضة الرئيسي في الكاميرون بالتمرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.