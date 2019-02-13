التظاهرات الليلة في السودان.. عن ماذا أسفرت؟ (تقرير)

في تظاهرات ليلية، خرج عدد من المتظاهرين في مسيرات بالسودان، ضمن التظاهرات التي تشهدها البلاد احتجاجًا على تفاقم الأوضاع الاقتصادية، والمطالبة برحيل الرئيس السوداني عمر البشير.

يذكر أن التظاهرات كانت انطلقت في 19 ديسمبر احتجاجاً على الأوضاع المعيشية واعتراضاً على رفع سعر الخبز 3 أضعاف، إلا أنها تحولت إلى مطالب سياسية برحيل النظام والحكومة، في حين أكد الرئيس السوداني أن السبيل الوحيد للتغيير هو عبر الانتخابات، كما شدد الجيش مراراً أنه لن يسمح بانزلاق البلاد إلى الفوضى.

وأفاد نشطاء سودانيون أن ساعات الليل لم تكن هادئة، إذ نشرت السلطات عناصر من قوات الأمن قرب جامعة الخرطوم واعتقلت 14 أستاذا جامعيا ومحاضراً كانوا يعتزمون المشاركة في وقفة احتجاجية.

وكان تجمع المهنيين السودانيين، وهو "تجمع نقابي غير رسمي"، دعا الفئات المهنية لتنفيذ وقفات احتجاجية الثلاثاء، داخل مقارها، ضمن خطط التجمع للضغط على الحكومة في الخرطوم.

وكان أطباء مستشفى مدني العام بولاية الجزيرة وسط السودان هددوا بالتوقف عن العمل مساء الثلاثاء ما لم تطلق السلطات الأمنية في الولاية سراح اثنين من زملائهم الأطباء، كانا قد اعتقلا عقب الوقفة الاحتجاجية داخل المستشفى ظهر الثلاثاء.

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إلى ذلك، أعلن التجمع عن عقده مؤتمراً صحافياً الأربعاء في مقر حزب الأمة، مجدداً الدعوة إلى مسيرة جديدة الخميس.

وقال في بيان نشر ليل الثلاثاء الأربعاء: "نؤمن على قيام مؤتمرنا الصحفي بدار حزب الأمة، ونؤكد حضورنا جميعاً في موكب الخميس وفاءً لضحايا الحروب والانتهاكات يوم الخميس الواحدة ظهرا بتوقيت الثورة في موكب السوق العربي ومواكب المدن بالداخل والخارج."

و قال شهود إن قوات الأمن السودانية ألقت القبض على 14 أستاذا جامعيا تجمعوا للاحتجاج، خارج جامعة الخرطوم، أمس الثلاثاء، مع اقتراب الاحتجاجات المناهضة للحكومة من نهاية أسبوعها الثامن.

وأضاف الشهود أن أطباء تجمعوا خارج مستشفيات حكومية وخاصة في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى احتجاجا على حكم الرئيس عمر حسن البشير.

وأظهرت صور نشرت على الإنترنت أشخاصا يحملون لافتات كتب عليها "حرية.. عدالة.. سلام" و "لا لقتل وتعذيب المتظاهرين" وغيرها من الشعارات.