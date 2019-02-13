امل البيلي تطالب الحكومة بمواكبة المتغيرات السياسية

طالبت وزيرة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم د. امل البيلي بأن تواكب سياسة الحكومة المتغيرات في الساحة السياسية ودعت لفتح الباب واسعا لاستغلال طاقات الشباب وامكانياتهم ووجهت الشباب بالانخراط في قضايا البحث العلمي لدوام الإستمرار في التطور المنشود.

وأكدت أمل ضرورة صياغة اجندة واضحة للشباب، بجانب وضع سياسية تميّيز للشباب في القضايا الاقتصادية والاصلاحية يُنص عليها في الدستور.

واعلنت امل خلال مخاطبتها منبر (هوم وقضايا الشباب) الذي نظمته المؤسسة الشبابية للانتاج الاعلامي ولاية الخرطوم بقاعة الشهيد الزبير تنظيم جلسة خاصة للاستماع للشباب بمجلس وزراء ولاية الخرطوم، بالتنسيق مع اتحاد الولاية والجهات ذات الصلة واقرت بوجود قصور في قنوات التواصل مع الشباب، واوضحت انه غير موجود في وسائل الاعلام الرسمية وانما في وسائل الاعلام الحديثة)، ودعت الى مزيد من المؤسسات والمراكز التى ترعى وتؤهل الشباب.

واشادت امل بالاتحاد الوطني لشباب ولاية الخرطوم، لاقامة هذا المنبر الشبابي لطرح مختلف الاراء الشبابية للوصول الى معالجات يتفق ويلتف حولها الجميع، ودعت الى الاستمرار في اقامته دورياً، واكدت ان المنبر سيكون بداية لحوار مستدام مع كافة الشباب دون اي اقصاء.

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من جانبه طالب القيادي بحزب التحرير والعدالة د. عمار زكريا، برؤية واضحة تجاه قضايا الشباب والحوار (الشبابي الشبابي)، واشار الى ان الشباب ابتعدوا من المشاركة السياسية لـ(كنكشة) قيادات الاحزاب التاريخة في المناصب دوان اتاحة اي فرصة للاجيال الجديدة، وحمل القوى السياسية المساهمة في مشاكل الشباب وضياع البلاد.

من جهته اشار الناشط الشبابي د. محمد يوسف العركي، الى ان الدولة محتاجة الى لخطاب محدد للتعامل مع الشباب، ونوه الى وجود زهد من قبل الشباب في المشاركة السياسية، واوضح ان القوى السياسية اصبحت غير محفزه ومشجعة للشباب، بشأن المشاركة ومعالجة قضاياهم.

وانتقد العركي الائمة والدعاة، لعدم تطرقهم للقضايا الشبابية ومشاركتهم الشباب في مناشطهم المختلفة، وأضاف الدعاة في جزر معزولة عن قضايا الشباب ولاتجده الى في المسجد ولفت الى غياب المنصات الشبابية الحرة للتواصل الفكري، سوى من قبل وسائل التواصل الاجتماعي.

بدوره اعلن رئيس الاتحاد الوطني لشباب ولاية الخرطوم المهندس ياسين الطاهر، عن انطلاق الحوار (الشبابي الشبابي) خلال الايام المقبلة، ونوه الى ان المنبر يمثل منصة للاتفاق على ذلك الحوار، واكدً حرص الاتحاد لفتح حوار شامل مع كافة الشباب دون اي اقصاء لاحد، واضاف (بما فيهم شباب الاحتجاجات)، ودعا الى الخروج بتوصيات تخدم القضايا الشبابية.