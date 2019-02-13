الشقيقان.. صورة لأسدين تفوز بأجمل تصوير للحياة البرية فى لندن

توّجت صورة جميلة لأسدين ذكوريين تم التقاطها في تنزانيا، بأجمل صورة للحياة البرية في العام، والتى توضح قوة العاطفة عند الحيوانات.

وفازت الصورة، التي تحمل عنوان "علاقة الأشقاء"، في المسابقة التي ينظمها متحف التاريخ الطبيعي في لندن بعد أن شارك 16000 من محبي الطبيعة في تصويت عام.

وحصل على الجائزة النيوزيلندي ديفيد لويد، الذي قال إن الحيوانان التقت وجوههم بمحبة مع أظافرهم المتشابكة لمدة 30 ثانية قبل أن يستقروا مرة أخرى، وأضاف أنّ الصورة توضح قوة العاطفة والشعور عند الحيوان، وتؤكد أن هذا لا يقتصر على البشر".

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وكانت الصورة الفائزة من بين 45 ألف صورة تم تقديمها للمسابقة، والتي تم تخفيضها إلى قائمة مختصرة من 25 ووضعت للتصويت العام لنحو 16000 من محبي الطبيعة.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية اليوم، تمّت الإشادة أيضاً بصور لثلاثة من طيور البطريق على شاطئ أثناء شروق الشمس في جزر فوكلاند، وصورة مرحة لثلاثة من الكلاب البرية الإفريقية تقاتل فوق ساق إمبالا في جنوب إفريقيا.

ونافست أيضاً صورة حزينة لدب قطبي جائع في القطب الشمالي الكندي، وصورة لثعلب حقيقي واقف بجانب الرفيق المطلي في شمال لندن ضمن أجمل 5 صور هذا العام.