اتحاد المخابز: مُقترح بيع الخبز بـ(نظام الكيلو) لن يُغيِّر السعر

قال رئيس اتحاد المخابز يحيى موسى، إنّ مُقترح بيع الخبز بالميزان بنظام الكيلو لن يُغيِّر السعر، مبيناً أنّ المُقترح سيُقلِّل كثيراً من أسعار تكلفة صناعة الخُبز ويسهم في انحسار الصُّفوف، وأضاف: لا يزال المُقترح في انتظار ردّ الولاية ولم يُعمل به من قبل.

وأفاد موسي الى أن سلعة الخبز مثل السلع الأخرى ويجب أن يُباع بالوزن، إضافةً الى أن سعر الخبز ربما يُحدّد حسب الوزن.

الي ذلك اعتبر صاحب مخبز بالجريف شرق، بأن المُقترح في الوضع الراهن لا يسمح لبيع الخُبز بالميزان، لأنّ هناك زيادة في كل مُدخلات صناعة الخُبز، نافياً وجود تلاعب في أوزان الخُبز، وأرجع صغر الوزن لارتفاع تكلفة صناعته.

وأضاف: تحديد السعر أو الوزن للخُبز مَرهونٌ بانخفاض أسعار صناعة الخُبز، كما أنّ تكلفة صناعة الجوال الواحد للدقيق تبلغ الآن (100) جنيه بدلاً من (25 – 20) جنيهاً، بينما تتراوح أسعار الخميرة ما بين (1,850 – 2) جنيه، بجانب تكلفة الكهرباء، واعتبر المُقترح “مَضيعةً للوقت” على حد قوله.

إلى ذلك، أشار صاحب مخبز بأمدرمان إلى أنّ المُقترح في حد ذاته نوعٌ من التسويق، وقال إنّ المُقترح سبق تقديمه قبل (8) سنواتٍ وتمّ رفضه من قِبل الاتحاد والمحليات والوزارة، نافياً وجود أيِّ نوعٍ في التلاعب بأوزان الخُبز.