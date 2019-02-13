اتحاد المخابز: مُقترح بيع الخبز بـ(نظام الكيلو) لن يُغيِّر السعر

وأفاد موسي الى أن سلعة الخبز مثل السلع الأخرى ويجب أن يُباع بالوزن، إضافةً الى أن سعر الخبز ربما يُحدّد حسب الوزن.
الي ذلك اعتبر صاحب مخبز بالجريف شرق، بأن المُقترح في الوضع الراهن لا يسمح لبيع الخُبز بالميزان، لأنّ هناك زيادة في كل مُدخلات صناعة الخُبز، نافياً وجود تلاعب في أوزان الخُبز، وأرجع صغر الوزن لارتفاع تكلفة صناعته.
وأضاف: تحديد السعر أو الوزن للخُبز مَرهونٌ بانخفاض أسعار صناعة الخُبز، كما أنّ تكلفة صناعة الجوال الواحد للدقيق تبلغ الآن (100) جنيه بدلاً من (25 – 20) جنيهاً، بينما تتراوح أسعار الخميرة ما بين (1,850 – 2) جنيه، بجانب تكلفة الكهرباء، واعتبر المُقترح “مَضيعةً للوقت” على حد قوله.إلى ذلك، أشار صاحب مخبز بأمدرمان إلى أنّ المُقترح في حد ذاته نوعٌ من التسويق، وقال إنّ المُقترح سبق تقديمه قبل (8) سنواتٍ وتمّ رفضه من قِبل الاتحاد والمحليات والوزارة، نافياً وجود أيِّ نوعٍ في التلاعب بأوزان الخُبز.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد المخابز: مُقترح بيع الخبز بـ(نظام الكيلو) لن يُغيِّر السعر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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