عويشة: لا نفرض على الأئمة في الخرطوم خطبهم

كشف رئيس مجلس الأعلى للدعوة والإرشاد بالخرطوم، جابر عويشة، عن قيادة المجلس لعشر مبادرات تفاكرية مع الشباب لتثبيت لحمة الوطن وتماسك نسيجه الاجتماعي، كاشفا عن لقاءات حضرها أكثر من 4200 إمام لتشخيص قضايا الشباب.

وأفاد عويشة لدى حديثه في منبر دوري، أن المجلس بدأ في وضع المقترحات والمعالجات لقضايا الشباب، لافتا إلى عقد لقاءات مع الشباب وتقديم 102 توصية وتم تصنيفها ورفعها لمجلس الوزراء.

وأضاف قائلا: "شخصوا قضاياها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية" وتم تشكيل لجنة من الشباب لرفع هذه التوصيات فضلا عن لجنة لمعالجة قضايا الشباب وتوظيفهم.

وقال عويشة إن السودان الدولة الوحيدة مقارنة مع الدول الأخرى التي لها حرية في المنابر نافيا وجود لجنة لاعداد الخطب، واضاف "ليس هناك توجيه للخطب إلا في القضايا القومية كالتوعية بالمخدرات".

وزاد "ليس هناك جهة اخري تفرض على الأئمة خطبهم"، مبيناً أن الشعب السوداني واعٍ وفيه من يوجه الإمام.