وزير الصحة يتعهد بزيادة الإمداد الدوائي للبحر الاحمر

وعد وزير الصحة، الخير النور، بزيادة الإمداد الدوائي والأجهزة الطبية لحكومة البحر الأحمر، فضلا عن زيادة الدعم المادي، مؤكداً دعم وزارته المتواصل لولاية وتضافر الجهود مع الجهات ذات الصلة لمجابهة الأمراض بالولاية.

وطالب الوزير لدى اجتماعه مع والي البحر الأحمر، الهادي محمد، بزيادة نسبة التوعية والتثقيف لدى المواطنين، وشدد على معالجة مشاكل المياه إذ أنها المسبب الاول لكثير من الأمراض، مع ضرورة استبقاء الكوادر الطبية بالولاية وتحفيزهم بالصورة المطلوبة.



من جانبه طمأن والي ولاية البحر الأحمر، الهادي محمد علي، على استقرار الأوضاع الصحية وانخفاض مستوي الإصابة بمرض الشكنغونيا الذي بان مؤخرا بالولاية، مبينا أن هناك غرفة اجتماعات يومية لمناقشة الأوضاع بالولاية.



وأوضح أن هناك ثلاث مستشفيات وخمسة مراكز صحية سيتم إفتتاحها في مطلع مارس القادم مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية.