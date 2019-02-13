وزير الصحة يتعهد بزيادة الإمداد الدوائي للبحر الاحمر

وطالب الوزير لدى اجتماعه مع والي البحر الأحمر، الهادي محمد، بزيادة نسبة التوعية والتثقيف لدى المواطنين، وشدد على معالجة مشاكل المياه إذ أنها المسبب الاول لكثير من الأمراض، مع ضرورة استبقاء الكوادر الطبية بالولاية وتحفيزهم بالصورة المطلوبة.
من جانبه طمأن والي ولاية البحر الأحمر، الهادي محمد علي، على استقرار الأوضاع الصحية وانخفاض مستوي الإصابة بمرض الشكنغونيا الذي بان مؤخرا بالولاية، مبينا أن هناك غرفة اجتماعات يومية لمناقشة الأوضاع بالولاية.
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