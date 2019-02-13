الزعفوري: الهلال سيقدم أفضل ما عنده امام "نكانا"

قال المدير الفني للهلال، إيراد الزعفوري، إن الفريق سيقدم أفضل ما عنده في مباراته، ضد مضيفه نكانا الزامبي، ضمن الجولة الثانية لفرق المجموعة الثالثة ببطولة كأس الكونفدرالية، وأضاف "جئت إلى زامبيا لخوض مباراتين أمام كل من نكانا وزيسكو".

وقال الزعفوري أتمنى أن أحقق نتيجتين جيدتين.. سننتهي من المباراة الأولى وبعدها سوف نبدأ التفكير في المباراة الثانية".

وفي سؤال حول اكتمال جاهزية إدريسا أمبومبو لمواجهة فريقه السابق، تابع: "أمبومبو أعتقد أنه جاهز لهذه المباراة، لكن القرار النهائي حوله سيكون غدا، وذلك أيضا يعتمد على منهجنا للمباراة".

وأكمل: "أمبومبو طموح لخوض المباراة مثل طموح اللاعبين الآخرين، وأنا أعرف أنه لعب هنا مع نكانا من قبل، لكن إذا لعب سوف يقدم مباراة جيدة".

ووصف الزعفوري منافسه بالفريق الجيد، بحكم أنه من متصدري الدوري الزامبي، وقال إنهم "سوف يفعلون أفضل ما عندهم، ويحترمون كل الفرق التي يواجهونها، وسوف يسعون لتحقيق نتائج إيجابية".

وتابع "ليس من السهل لكل فرق المجموعة التأهل إلى المرحلة التالية من البطولة"، مشيرا إلى أن نكانا وزيسكو يلعبان بأسلوبين مختلفين، لكن الهلال يملك فرصة.

ورفض الزعفوري تأكيد أن الهلال تأهل للمرحلة حتى لو فاز بمباراة نكانا، حيث تتبقى لديه مباراتين أمام كل من النادييين الزامبيين ومباراة أخيرة أمام أشانتي كوتوكو.