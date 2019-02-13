الخرطوم: صرف نحو 2% من الميزانية لاستبقاء الكوادر الطبية

وأشادت رئيس لجنة البيئة والصحة بالمجلس، الزهو الصادق، لدي زيارة وفد اللجنة لوزارة الصحة في ولاية، بالخطة الموضوعة، وحدوث تطور كبير في خطة العام الحالي مقارنة بالعام المنصرم، داعية إلى إرفاق توصيات الخطة للعام الماضي.
قال وزير الصحة بولاية مأمون حميدة، إن هناك أكثر من 2% من ميزانية الولاية يصرف لاستبقاء الكوادر الطبية وإن الوزارة، لافتا إلى استقبال المستشفيات المرجعية بالولاية لعلاج القادمين من الولايات دون كلل أو ملل.
ونوه حميدة إلى أن الوزارة تبذل جهودا مقدرة في توفير الرعاية الصحية الأولية، لافتا إلى أنها قربت الخدمات الصحية بالقرب من سكن الموطنين.
وأضاف "الخدمات الصحية بالمراكز تقدم بأسعار مناسبة للمواطنين".وأعلن حميدة عن تأهيل مستشفى السروراب القديم ليصبح مدرسة قابلات بالريف الشمالي بأمدرمان.
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