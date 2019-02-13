الجمارك: (1.6) مليون دولار إعفاءات 2018

قالت هيئة الجمارك إن قيمة الواردات المعفاة خلال العام السابق بلغت (30.020.40) مليون جنيه، وبلغت الرسوم المعفاة للوارد للعام السابق (6.772.70) مليون جنيه، بما تعادل (1.115.70) مليون دولار، بينما بلغت جملة الإعفاءات (1.667.80) مليون دولار.

وكشفت الهيئة في تقريرها أن الواردات بقانون الاستثمار بلغت (20.082.60) مليون جنيه بما يعادل (1.115.70) مليون دولار، بلغت فيها الإعفاءات (4.420.60) مليون جنيه، فيما وصلت قيمة واردات اتفاقية الكوميسا (3.661.20) مليون جنيه بما يعادل (203.40) مليون دولار أعفى منها (911.60) مليون جنيه.

وبحسب التقرير بلغت واردات الهيئات الدبلوماسية والمنظمات الولية (1.893.60) مليون جنيه بما يعادل (105.20) مليون دولار وصلت الإعفاءات فيها لـ(571.30) مليون جنيه، أما الواردات للمادة (54) من قانون الجمارك فقد وصلت لـ(2.698.20) مليون دولار أعفى منها ما قيمته (471.00) مليون جنيه.

ووصلت الواردات للمادة (186) من قانون الجمارك لـ(250.20) مليون جنيه بما يعادل (13.90) مليون دولار بلغ فيها الإعفاء مبلغ (62.70) مليون جنيه.

ووصلت واردات الاتفاقية الثنائية بين السودان وأثيوبيا حسب "السوداني"، مبلغ (669.60) مليون جنيه بما يعادل (37.20) مليون دولار أعفى منها (218.60) مليون جنيه.