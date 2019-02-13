وكشفت الهيئة في تقريرها أن الواردات بقانون الاستثمار بلغت (20.082.60) مليون جنيه بما يعادل (1.115.70) مليون دولار، بلغت فيها الإعفاءات (4.420.60) مليون جنيه، فيما وصلت قيمة واردات اتفاقية الكوميسا (3.661.20) مليون جنيه بما يعادل (203.40) مليون دولار أعفى منها (911.60) مليون جنيه.
وبحسب التقرير بلغت واردات الهيئات الدبلوماسية والمنظمات الولية (1.893.60) مليون جنيه بما يعادل (105.20) مليون دولار وصلت الإعفاءات فيها لـ(571.30) مليون جنيه، أما الواردات للمادة (54) من قانون الجمارك فقد وصلت لـ(2.698.20) مليون دولار أعفى منها ما قيمته (471.00) مليون جنيه.
ووصلت الواردات للمادة (186) من قانون الجمارك لـ(250.20) مليون جنيه بما يعادل (13.90) مليون دولار بلغ فيها الإعفاء مبلغ (62.70) مليون جنيه.ووصلت واردات الاتفاقية الثنائية بين السودان وأثيوبيا حسب "السوداني"، مبلغ (669.60) مليون جنيه بما يعادل (37.20) مليون دولار أعفى منها (218.60) مليون جنيه.
كانت هذه تفاصيل خبر الجمارك: (1.6) مليون دولار إعفاءات 2018 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.