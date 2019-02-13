الإحصاء السوداني: انخفاض التضخم لانسياب الوقود وأسعار السلع

قال المدير العام لجهاز الإحصاء المركزي في السودان، د. كرم الله علي، أن انخفاض التضخم من 72% إلى 43% خلال شهر يناير الماضي، بسبب انحسار صفوف الوقود وانخفاض أسعار السلع الأساسية.
وأثار انخفاض التضخم بهذه النسبة الكبيرة جدلاً كثيفا في الأوساط الاقتصادية، في ظل الارتفاع المتصاعد لأسعار السلع والخدمات، وتدني قيمة الجنيه السوداني.
ولكن مدير الجهاز يقول، أن معدلات التضخم انخفضت في كل ولايات السودان، انعكس على انخفاض أسعار السلع (السكر، الزيوت، الدهون، والمواد الغذائية البقوليات).
وقال إن التضخم انخفض في العاصمة الخرطوم من 66% إلى 37% يناير الماضي، وان ولاية الجزيرة وسط السودان، سجلت أعلى معدلات تضخم العام الماضي، وبلغ معدلها في ديسمبر المنصرم "92.6%"، وانخفض في يناير الماضي إلى"28.7%.".
وانخفض الجنيه السوداني اليوم (الأربعاء) في السوق الموازي (السوداء) حيث وصل إلى 66 مقابل الدولار الواحد.
ويشهد السودان أزمة اقتصادية طاحنة، أدت إلى اندلاع احتجاجات واسعة تطالب برحيل الرئيس البشير عن الحكم.
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