بايرن ميونخ يتوعد للفرعون المصري

توعد كارل هانز رومينيجيه رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي قبل المباراة المرتقبة يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا. وقال رئيس نادي بايرن ميونيخ لصحيفة الألمانية اليوم الأربعاء: "نملك من يستطيع السيطرة على خطورة محمد صلاح.. أعتقد أن ديفيد ألابا يمكنه إيقاف محمد صلاح". وأضاف رئيس بايرن: "دافيد ألابا من أفضل لاعبي مركز الظهير الأيسر في العالم ويستطيع مواجهة محمد صلاح والسيطرة عليه".

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