وردة يتوج بجائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري اليوناني

توج عمرو وردة جناح منتخب مصر وناديأتروميتوس اليوناني، بجائزة أفضل لاعب أجنبي بالدوري اليوناني في عام 2018 وتواجد ضمن التشكيل المثالي للعام الماضي.
واختير عمرو وردة ضمن قائمة الأفضل في الدوري اليوناني الموسم الماضي عندما كان لاعبًا في صفوف باوك، والتي تم الإعلان عنها مساء اليوم الثلاثاء.
وغرد وردة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: " فخور جدا بهذه اللحظة في مسيرتي، تلقي جائز من الدوري اليوناني مميز جدا، خاصة بعد أن عملت بجد لأكون هنا، شكرًا لكل الذين أمنوا بي".
جدير بالذكر أن عمرو وردة قد انضم للعب في صفوف أترومتيوس نهاية الشهر الماضي، قادمًا من باوك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
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