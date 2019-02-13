بالفيديو.. الداعية محمد هاشم الحكيم: لم استرد أموالي واتحاد المصارف يعيش في حالة من الكذب

أقر الداعية وعضو هيئة علماء السودان، محمد هاشم الحكيم، بأنه خدع من اتحاد المصارف عندما استجاب لمبادرة إيداع الأموال في البنوك، وقال في فيديو نشره بحسابه الرسمي : (استجبت للمبادرة لأن وعدونا بأخذها متى ما طلبنا، وأودعت جميع أموالي في بنك فيصل الإسلامي رغم تحذير البعض لي بأن هذه خدعه من المصارف ولكن لم أخذ بنصيحتهم وذلك لمساعدة الفقراء والمحتاجين ليستفيدوا من الأموال. وأضاف : (خلال الأيام الفائتة اذهب لإرجاع أموالي وللأسف بلا فائدة لم استردها).

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وبحسب مشاهدة أخبار الخليج 365 قال مقدم برنامج فتاوي بقناة النيل الأزرق الحكيم : ( نحن نعيش حالة من الكذب يقوم بها طاقم اقتصادي فشل فشلاً ذريعاً في تنمية اقتصاد هذه البلاد المليئة بالموارد وكان سبب في فشل هذه الدولة والوضع واستدل بالحديث الشريف : عندما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم : ( أيكذب المؤمن قال لا).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)