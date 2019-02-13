كورتوا يكشف سبب رحيله عن تشيلسي

كشف البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، سبب رحيله عن تشيلسي الانجليزي، والانتقال إلى الفريق الملكي، في الميركاتو الصيفي الماضي.
وقال كورتوا، في تصريحات نشرها موقع le10sport الفرنسي: كنت أعيش وقتا جيدا في تشيلسي، ولم أعان من مشاكل في غرف الملابس.
وأضاف الحارس البلجيكي: ريال مدريد طرق بابي، ومن المؤكد أنه عندما يصل نداء الميرنجي، فيجب أن ألبي النداء الأكثر أهمية في حياتي.
واختتم كورتوا تصريحاته: أنا لا أعرف أي لاعب كرة قدم لا يريد التوقيع مع ريال مدريد.
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