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كورتوا يكشف سبب رحيله عن تشيلسي

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كشف البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ، سبب رحيله عن الانجليزي، والانتقال إلى الفريق الملكي، في الميركاتو الصيفي الماضي.

وقال كورتوا، في تصريحات نشرها موقع le10sport الفرنسي: كنت أعيش وقتا جيدا في تشيلسي، ولم أعان من مشاكل في غرف الملابس.

وأضاف الحارس البلجيكي: ريال مدريد طرق بابي، ومن المؤكد أنه عندما يصل نداء الميرنجي، فيجب أن ألبي النداء الأكثر أهمية في حياتي.

واختتم كورتوا تصريحاته: أنا لا أعرف أي لاعب كرة قدم لا يريد التوقيع مع ريال مدريد.

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