الأمن السوداني يطلق سراح الصحفي "آدم مهدي"

أطلقت السلطات الأمنية، اليوم "الأربعاء" سراح الصحفي آدم مهدي، الذي حوكم بموجب قانون الطوارئ الساري بولاية جنوب دارفور بالسجن ثلاثة أشهر. واصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، الأسبوع المنصرم، توجيهات لجهاز الأمن، بإطلاق سراح جميع الصحفيين المعتقلين في الاحتجاجات. Advertisements وأفرجت السلطات الأمنية على (12) صحفيا مطلع الأسبوع الجاري، جرى اعتقالهم أثناء أداء عملهم في تغطية التظاهرات التي تنتظم البلاد منذ ديسمبر الماضي.

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