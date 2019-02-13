نيمار يعود لـ"برشلونة" مرة أخري

أزاحت تقارير صحفية إسبانية، الستار عن تفاصيل الزيارة التي قام بها البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان إلى مدينة برشلونة.
وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو، إن نيمار يتعالج من إصابته في مشط القدم، عند الطبيب رامون كوجات، المتواجد في مدينة برشلونة.
وأضافت الصحيفة أن نيمار قبل أن يقرر العلاج عن طريق الحقن بالبلازما، قام بعدة زيارات لمدينة برشلونة.
وتابعت الصحيفة أن إحدى هذه الزيارات كانت لطبيب من نادي برشلونة، إذ يثق اللاعب البرازيلي تماما في الأطباء الذين تعامل معهم في البارسا، خلال الفترة من 2013 وحتى 2017.
واختتمت الصحيفة أن طبيب برشلونة نصح نيمار بإجراء عملية جراحية والعودة إلى الملاعب بعد 3 أشهر، إلا أن نجم سان جيرمان قرر اللجوء إلى حل الحقن بالبلازما.
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