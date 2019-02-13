ليبيا.. اجتماع لبحث أجراء انتخابات عامة

تشهد العاصمة الليبية طرابلس، الأربعاء، جولة جديدة من جلسات تجمع القوى التقدمية.
وتعد هذه الجولة الثانية بعد اللقاء الذي استضافته تونس العاصمة أواخر العام الماضي، كما أنها الأولى من نوعها في الداخل الليبي، حيث يشارك فيها أكثر من 30 كيانا سياسيا ونقابة مهنية.
ويدعو التجمع لإعادة الحياة الدستورية والقانون إلى ليبيا. كما يدعو إلى الاتفاق على جدول زمني لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
يذكر أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة، كان ألمح مطلع فبراير إلى إمكانية تأجيل إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في ليبيا، مشيرا إلى أن الأزمة تحتاج إلى تسوية تاريخية شاملة.
ورداً على سؤال حول تصوره لمستقبل الانتخابات الليبية، وذلك خلال زيارته للعاصمة المصرية، قال إن "الليبيين يريدون انتخابات ونحن نقول مرحبا بالانتخابات التي آن أوانها، على أن تكون حلاً للمشكلة وليس تفاقما للأوضاع بليبيا".
وأضاف المبعوث الأممي: "لا بد من شروط أساسية نعمل عليها، منها وجود قانون ينظم ذلك والتزام من الجميع بما تسفر عنه النتائج، حتى لا نجري انتخابات تفاقم الأزمة".
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