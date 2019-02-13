ذكرت صحيفة "ال باييس" الإسبانية، اليوم الأربعاء، أنّ حكومة الأقلية بقيادة الاشتراكى بيدرو سانشيز، تميل للاعتراف بهزيمتها فى تمرير مشروع موازنة 2019 بعد رفض صوت حاسم، وهو "الأحزاب الانفصالية الكتالونية" الحوار، مشترطين عقد استفتاء لتقرير المصير فى كتالونيا.
ويوم الجمعة الماضى، أعلنت حكومة سانشيز، رفض الحوار مع كتالونيا بشأن تقرير المصير، والأن تتجه لعقد انتخابات مبكرة فى أواخر أبريل أو مايو المقبلين، بعد فشل محادثات استمرت 8 ساعات مع الانفصاليين، وفقاً لمسؤولين بقصر مونكلوا، اعترفوا بأن خيار الانتخابات هو الأقرب مع استبعاد خيار العودة لتطبيق المادة 155 من الدستور بالسيطرة المؤقتة على إقليم كتالونيا وإلغاء صلاحيات الحكم الذاتى.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ هناك أمال فى الساعات الأخيرة المقبلة، بمحاولة إقناع الكتالونيين بالاكتفاء بقبول الميزانية المخصصة للاستثمار لإقليم كتالولنيا الذى يتمتع بحكم ذاتى.
وأضافت الصحيفة أنّه فى حالة حدوث تقدم فى محادثات اللحظات الأخيرة سيعود إلى الأفق خيار تأجيل الانتخابات حتى الخريف أو حتى عام 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة الإسبانية تميل لعقد انتخابات مبكرة فى أبريل بعد فشل الحوار مع كتالونيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.