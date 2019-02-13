الحكومة الإسبانية تميل لعقد انتخابات مبكرة فى أبريل بعد فشل الحوار مع كتالونيا

ذكرت صحيفة "ال باييس" الإسبانية، اليوم الأربعاء، أنّ حكومة الأقلية بقيادة الاشتراكى بيدرو سانشيز، تميل للاعتراف بهزيمتها فى تمرير مشروع موازنة 2019 بعد رفض صوت حاسم، وهو "الأحزاب الانفصالية الكتالونية" الحوار، مشترطين عقد استفتاء لتقرير المصير فى كتالونيا.

ويوم الجمعة الماضى، أعلنت حكومة سانشيز، رفض الحوار مع كتالونيا بشأن تقرير المصير، والأن تتجه لعقد انتخابات مبكرة فى أواخر أبريل أو مايو المقبلين، بعد فشل محادثات استمرت 8 ساعات مع الانفصاليين، وفقاً لمسؤولين بقصر مونكلوا، اعترفوا بأن خيار الانتخابات هو الأقرب مع استبعاد خيار العودة لتطبيق المادة 155 من الدستور بالسيطرة المؤقتة على إقليم كتالونيا وإلغاء صلاحيات الحكم الذاتى.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ هناك أمال فى الساعات الأخيرة المقبلة، بمحاولة إقناع الكتالونيين بالاكتفاء بقبول الميزانية المخصصة للاستثمار لإقليم كتالولنيا الذى يتمتع بحكم ذاتى.

وأضافت الصحيفة أنّه فى حالة حدوث تقدم فى محادثات اللحظات الأخيرة سيعود إلى الأفق خيار تأجيل الانتخابات حتى الخريف أو حتى عام 2020.