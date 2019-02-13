برشلونة يصدم راكيتيتش بقرار ناري

وجه نادي برشلونة الإسباني ضربة قوية للكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط الفريق خلال الفترة الحالية.

ويفكر في عدم تجديد عقد نجم وسط الفريق إيفان راكيتيتش، خلال الفترة المقبلة بعد التعاقد مع فرينكي دي يونج موهبة أياكس أمستردام بداية من الموسم المقبل.

وقالت صحيفة سبورت إن هناك نية لدى إدارة برشلونة بعدم تجديد عقد راكيتيتش الذي ينتهي في يونيو 2021.

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وأضافت الصحيفة أن الإدارة الفنية بالنادي قد أبلغت اللاعب ووكيله بعدم تجديد العقد ورفع قيمة الراتب السنوي في الصيف الماضي.

وتابعت الصحيفة أن بيب سيجيرا وإريك أبيدال لم يتغير موقفهما ويأملان في قدرة اللاعب على التأقلم مع وضعه الحالي مع برشلونة ولا يثقل النادي مبالغ كبيرة تؤثر على ميزانيته.

واختتمت الصحيفة أن راكيتيتش قد يوافق في الصيف المقبل على مناقشة العروض المقدمة لشراء عقده من برشلونة، مقابل 65 مليون يورو.