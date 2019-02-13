(طه ونافع) خارج قائمة البرلمان لترشيح البشير

خلت قائمة النواب الـ(294) من الموقعين على مبادرة تعديل الدستور والتي تستهدف السماح للرئيس عمر البشير، رئيس حزب المؤتمر الوطني بالترشح لدورات مفتوحة بدلاً عن دورتين، خلت من اسماء قيادات بارزة علي رأسها النائب الأول السابق علي عثمان محمد طه، ومساعد الرئيس الأسبق نافع علي نافع.

كما لم تشمل القائمة أسماء رئيس البرلمان بروفيسور إبراهيم أحمد عمر ونائبي الرئيس السابقين حسبو محمد عبد الله والحاج آدم يوسف، ورئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر، ونائب رئيس مجلس الولايات إبراهيم هباني.

كما خلت القائمة من رئيس البرلمان السابق الفاتح عز الدين، ورئيس مجلس الولايات عمر سليمان ونيس، ونائبي رئيس البرلمان بدرية سليمان، وأحمد محمد آدم التيجاني، إضافة إلى أمين حسن عمر، عائشة الغبشاوي، محمد المختار، انتصار أبو ناجمة، ومحمد الحسن الأمين.

ووقع على المبادرة من المؤتمر الوطني”230″ عضوًا أبرزهم الهادي آدم حامد، عثمان نمر، معتصم ميرغني، الفاضل حاج سليمان، رجاء حسن خليفة، عفاف تاور، سعاد الفاتح، محمد مصطفى الضو، وعبد الرحمن محمد علي.