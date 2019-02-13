مفاجآت في تشكيلة ريال مدريد لمواجهة أياكس

سيكون فريق ريال مدريد الاسباني ضيفا ثقيلا على أياكس أمستردام الهولندي مساء اليوم الأربعاء في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا. وكان فريق ريال مدريد قد تأهل لهذا الدور عقب تصدر مجموعته برصيد 12 نقطة بينما فريق أياكس جاء في المركز الثاني بمجموعته برصيد 12 نقطة خلف بايرن ميونيخ. وجاءت تشكيلة ريال مدريد المتوقعة وفقا لصحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية كالتالي: حراسة المرمى: تيبو كورتوا Advertisements خط الدفاع: مارسيلو - سيرخيو راموس - فاران – كارفاخال. خط الوسط: كروس- كاسيميرو - لوكا مودريتش خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيمه - لوكاس فاسكيز.

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