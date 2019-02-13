"الهمداني": المليشيا الحوثية هاجمت ونهبت الوزارات

هاجم الصحفي رضوان الهمداني الثورة الشبابية واتهمها بنهب وتدمير مؤسسات الدولة خلال العامين 2011/2012.
وكتب الهمداني, عبر حسابه الرسمي على موقع " فيسبوك" أن اول ميليشيا هاجمت مؤسسات الدولة عام 2011 في الحصبة كانت تابعة لبيت الأحمر وحزب الإصلاح.
وقال إن تلك المليشيا هاجمت ونهبت وزارات الصناعة والإدارة المحلية ووكالة سبأ وشركة اليمنية للطيران ومركز مكافحة الجراد الصحراوي ووزارة السياحة ومعهد القضاء الأعلى وهيئة الأراضي والمساحة و .... الخ
وتابع: كل ذلك حدث وسط ترحيب وتصفيق من قبل الشباب في الساحات واعتبروها انتصارات عظيمة.
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