الصين تنفي تقرير إجراء محادثات مع المعارضة الفنزويلية

نفت السلطات الصينية، ما تردد في وسائل إعلام عن اجتماع، اليوم، مع المعارضة الفنزويلية في واشنطن العاصمة، قائلة، إن تقريرًا أن الدبلوماسيين الصينيين أجروا محادثات مع المعارضة السياسية في فنزويلا لحماية استثماراتها في الدولة الواقعة في امريكا اللاتينية "أخبار مزيفة".
وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن الدبلوماسيين الذين يشعرون بالقلق بشأن مشروعات نفطية في فنزويلا وما يقرب من 20 مليار دولار تدين بها كاراكاس لبكين أجروا محادثات في واشنطن مع ممثلي خوان جوايدو زعيم المعارضة الذي يرأس الجهود المدعومة من الولايات المتحدة للإطاحة بنيكولاس مادورو.
وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، هوا تشونينج، للصحفيين: "في الواقع، هذا التقرير غير صحيح. إنها أخبار مزيفة."
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