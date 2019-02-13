محاكمة (14) متهماً بالتلاعب في أموال الأدوية.. تفاصيل جديدة

استمعت محكمة الأوسط بالخرطوم، إلى شاهد دفاع المتهم العاشر في قضية محاكمة (14) متهماً بالتلاعب بأموال استيراد الدواء عبر (34) شركة أدوية خاصة بهم.

وقدم الشاهد عند مثوله أمام المحكمة مستند دفاع عن المتهم العاشر وهو عبارة عن تواكيل كان في العام 2009، باسم المتهم موضحاً أن المتهم عمل إضافة نشاط وأصبحت الشركة باسمه في العام 2010.

وأكد أن المتهم التاسع منح أموال لجلب مستلزمات طبية بيد أنه لم يحضرها وبعدها حظره البنك، مشيراً إلا أنه أعاد الأموال بعد ذلك.

وحسب الاتهام فإن لجنة العائدات لتمويل الصادر المخصص للأدوية تحرت مع المتهمين وهم أصحاب شركات وهمية للأدوية لاستلامهم أموالاً مخصصة لأدوية وتحويلها لمصلحتهم الشخصية. وفصل الاتهام في مواجهة خمسة متهمين تعذر القبض عليهم، وعقب الفراغ من التحريات أمرت النيابة بتقديم المتهمين للمحاكمة تحت المواد (21/26/123) المتعلقة بالاشتراك والتزوير إلى جانب المادتين (5 و9) من قانون التعاملات التجارية.