رئيس الفلبين يقترح بتغير اسم بلاده

أعلن رئيس الفلبين رودريغو دوتيريتي، عن تفكيره في تغيير اسم البلاد من الفلبين حاليا، إلى "مهارليكا" مستقبلا، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول" عن وسائل إعلام محلية.
وتعكس الكلمة ثقافة سكان المنطقة وتشير إلى النبل والشهامة، عكس الاسم الحالي، الذي وضعه الاستعمار الإسباني.
بدوره قال المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية سلفادور بانيلو، إن الرئيس دوتيريتي أعلن عن فكرة، يمكن بموجبها تغيير اسم البلاد، حسب وكالة "الأناضول".
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