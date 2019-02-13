احتفظت السودان بالنسبة الأكبر من السائحين الوافدين لمصر بأكثر من 50% حيث بلغ عددهم خلال عام 350 ألف سائح، يليها دولة المغرب بـ45 ألف سائح، ثم تونس بـ35 ألف سائح، وجنوب إفريقيا 12.6 ألف سائح وإثيوبيا 8085 خلال عام.
وأظهر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في ، أن بلدان القارة الإفريقية واحدة من أهم روافد السياحة بالنسبة لمصر.وبلغ أعداد السياح الوافدين منها إلى مصر في حدود 635 ألف سائح خلال عام 2017 وفق آخر تحديث لبيانات السياحة في مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر السودانيين يحوزون علي 50% من جملة سياح مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.