السودانيين يحوزون علي 50% من جملة سياح مصر

احتفظت السودان بالنسبة الأكبر من السائحين الوافدين لمصر بأكثر من 50% حيث بلغ عددهم خلال عام 350 ألف سائح، يليها دولة المغرب بـ45 ألف سائح، ثم تونس بـ35 ألف سائح، وجنوب إفريقيا 12.6 ألف سائح وإثيوبيا 8085 خلال عام.

وأظهر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في ، أن بلدان القارة الإفريقية واحدة من أهم روافد السياحة بالنسبة لمصر.

وبلغ أعداد السياح الوافدين منها إلى مصر في حدود 635 ألف سائح خلال عام 2017 وفق آخر تحديث لبيانات السياحة في مصر.