مدرب "سيمبا" يهاجم لاسارتي

انتقد باتريك أوسيمس المدير الفني لنادي سيمبا التنزاني رفض مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي المصري، مصافحته عقب مباراة الفريقين في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. وقال مدرب سيمبا في تصريحات تليفزيونية: "هذا نقص في الروح الرياضية عند مدرب أكبر فريق في إفريقيا وهو أمر خاص جدًا من مدربه". Advertisements وأضاف مدرب سيمبا: "كما تعلمون في الأسبوع الماضي خسرت من الأهلي ٥-٠، وأول شيء فكرت فيه بعد الخسارة كان تحية زميلي لاسارتي باليد، أما هو فلم يقبل الأمر". وتابع مدرب سيمبا:"عندما يأتي ذلك من مدرب أكبر فريق في إفريقيا وفي مصر فهو أمر مختلف لأن مكانته تحتم عليه أن يحترم لاعبي ومدربي المنافس".

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