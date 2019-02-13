نيمار يحرج طبيب برشلونة

زار البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي مدينة برشلونة للعلاج من إصابة في وش القدم عن الطبيب رامون كوجات.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نيمار قبل أن يقرر العلاج عن طريق الحقن بالبلازما، قام بعدة زيارات لمدينة برشلونة وإحداها للطبيب كوجات الذي يثق فيه بعد التعامل معه خلال الفترة من 2013 وحتى 2017.

وأكدت الصحيفة أن طبيب برشلونة نصح نيمار بإجراء عملية جراحية والعودة إلى الملاعب بعد 3 أشهر، إلا أن نجم سان جيرمان قرر اللجوء إلى حل الحقن بالبلازما للعودة سريعًا للمباريا.