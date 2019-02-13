هداف أياكس يهاجم ريال مدريد: ليس فريقا ملكيا

أكد كلاس يان هونتيلار، هدّاف أياكس أمستردام الهولندي، بأنه لم يشعر بأي شعورٍ بالأفضلية والرقي حينما كان لاعبا في صفوف ريال مدريد الإسباني وذلك قبل مباراة اليوم في دوري أبطال أوروبا.

وقال هونتيلار: "ريال مدريد نادٍ جميل واستاد سانتياجو برنابيو استادٌ مبهرٌ، بل ربما يكون أروع استادٍ لعبت فيه على الإطلاق لكن أعتقد أنه عندما لعبت له لم يكن فريقا ملكيَا حقًا رغم الذكريات اللطيفة التي أحملها".

وأضاف هداف أياكس: "لقد كان بإمكاني أن أبقى لبضعة سنواتٍ إضافيةٍ، ولكن بالنسبة لي، الجزء الرياضي من العمل كان الأكثر أهميةً وفي نهاية المطاف، لاحظت بأن النادي بنفسه بدأ يأخذ منحىً آخر، فلم أكن مهتما كثيرا بالاستمرار".