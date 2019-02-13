وثيقة للمصالحة بين المزارعين والرعاة بغرب دارفور

شهدت غرب دارفور مراسم التوقيع على وثيقة المصالحة بين المزارعين والرعاة في محلية جبل مون تحت اشراف لجنة المساعي الحميدة برئاسة السلطان سعد عبد الرحمن بحرالدين سلطان عموم دار مساليت رئيس اللجنة.

وأكد والى الولاية حسين يس، لدى مخاطبته مراسم التوقيع، ان الوثيقة ستكون ملزمة لكل مكونات المجتمع في الولاية عامة ومحلية جبل مون بصورة خاصة.

وأفاد يس ان التوقيع جاء في اطار تعزيز السلام والسلم الاجتماعي بمشاركة كافة مكونات المجتمع في المحلية وقد جلست اللجنة المكلفة مع كافة الاطراف.

وأوضح ان الوثيقة نصت على الاحتكام بالقانون وان لا تعمل أي جهة على تحمل تبعات جريمة يرتكبها شخص واحد شريطة ان يتحمل الشخص المسئولية كاملة، مشيدا بدور الادارة الأهلية في حسم المشكلة مبينا ان الحياة مشاركة وتنبني على القيم الاجتماعية وتبادل الادوار بين الرعاة والمزارعين الامر الذي يحتم قبول الآخر.

من جانبه ابان سلطان عموم دار مساليت، سعد عبد الرحمن بحرالدين، رئيس لجنة المساعي الحميدة ان اللجنة طافت القرى والفرقان في المحلية وجلست مع كافة الاطراف لتقريب وجهات النظر وتوجت تلك المساعي بالتوقيع على وثيقة المصالحة بين الطرفين.