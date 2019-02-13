ايلا: (80) مليون جنيه التسوق اليومي للمعرض التجاري

وأقر ايلا لدى لقائه المدير العام لبنك الجزيرة السوداني الأردني، عامر علاوي، بحضور وزير الإنتاج والموارد الإقتصادية، الهندي الريح، بالنجاح الكبير الذى حققته تجربة بنك الجزيرة السوداني الأردني وإسهامه في نهضة وتنمية الولاية وتوفير التمويل للمواطنين خاصة في مجال التمويل الأصغر.
واشار الى الحراك الإقتصادي الكبير الذي تشهده الولاية والذي يتطلب مزيداً من التمويل خاصة في القطاع الصناعي وفتح فروع للبنك بمحليات الولاية بعد التوسع في المساحات الزراعية وقيام عدد من المحالج والمسالخ ومصانع الألبان ومزارع تربية الحيوان.من جانبه عبر مدير عام البنك عن فخره وإعزازه بالشراكة مع ولاية الجزيرة التى صاحبت فكرة إنشاء البنك وأعلن الإلتزام بتمويل كل مشاريع التنموية والخدمية بالولاية ودعم تأهيل المؤسسات الخدمية عبر المسؤولية الإجتماعية للبنك.
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