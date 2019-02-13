تفاصيل.. الغضب من الفنان الشاب "طه سليمان"

ولبسة "طه" بغرابتها في هذه المناسبة وجد العديد من الانتقادات والسخط.
أحد الإعلاميين الكبار علق على هذا الظهور الغريب لـ(طه سليمان) بقوله (هذا المطرب يصر على ألإطلاله بالتقليعات الغريبة في الغناء والأزياء في أي زمان وأي مكان).
يُشار الي أن سليمان والذي فجر موهبة كبيرة وطاقات إبداعية هائلة منذ بزوغه مع فرقة "آل البيت" في حقبة التسعينات، حقق نجاحات مذهلة ويمتلك مئات من الاغنيات الخاصة ويُحظي بشعبية طاغية من قبل الشباب، كما انه تحول مؤخراً الي الانتاج البرامجي والفني.
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