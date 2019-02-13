مؤشر أسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الاربعاء 13 فبراير 2019م .
الريال السعودي : 17.60جنيه
اليورو : 74.58جنيه
الدرهم الإماراتي : 18.08جنيه
الريال القطري : 18.11 جنيه
الجنيه الإسترليني : 84.48 جنيه
مؤشر أسعار التعامل بالعملات الحرة وفقاً متعاملين في السوق الحرالدولار الأمريكي : 66.00جنيه
الريال السعودي : 17.60جنيه
اليورو : 74.58جنيه
الدرهم الإماراتي : 18.08جنيه
الريال القطري : 18.11 جنيه
الجنيه الإسترليني : 84.48 جنيه
الجنيه المصري : 3.76 جنيهملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع "السوداننيوز 365"، لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه ليوم الاربعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.