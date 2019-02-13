اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه ليوم الاربعاء

مؤشر أسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الاربعاء 13 فبراير 2019م . مؤشر أسعار التعامل بالعملات الحرة وفقاً متعاملين في السوق الحر الدولار الأمريكي : 66.00جنيه

الريال السعودي : 17.60جنيه

اليورو : 74.58جنيه

الدرهم الإماراتي : 18.08جنيه

الريال القطري : 18.11 جنيه

الجنيه الإسترليني : 84.48 جنيه الدولار الأمريكي : 66.00جنيهالريال السعودي : 17.60جنيهاليورو : 74.58جنيهالدرهم الإماراتي : 18.08جنيهالريال القطري : 18.11 جنيهالجنيه الإسترليني : 84.48 جنيه الجنيه المصري : 3.76 جنيه ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع "السوداننيوز 365"، لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.

ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع "السوداننيوز 365"، لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.

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