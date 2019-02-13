زيادة كبيرة في أسعار الذهب بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أكد عدد من تجار الذهب بالخرطوم، ارتفاع أسعار الذهب، وكشفت جولة بسوق الخرطوم للذهب عن زيادة تصل نسبة (10%) في عملية البيع. وقال الصائغ فيصل بشير صاحب محل أفراح، إن سعر البيع للجرام التركي بـ(2,800) جنيه والكويتي (2,750) جنيها، بينما بلغ سعر الجرام المحلي (2,500) جنيه، مشيرا إلى أن فرق الشراء بين الذهب الجديد والقديم (400) جنيه.

وأوضح أحد العاملين بسوق الذهب محمد عبد الرحمن، أن سعر الذهب البحريني عيار (21) غراما بـ(2,700) جنيه بـ”الكاش”، والشيك بـ(3,500) جنيه، أما الذهب السعودي عيار (24) غراما سعر تراوح (2,800_2,900) جنيه.

وأشار الصائغ يوسف محمد عثمان، إلى أن سعر الذهب الجديد (2,700) جنيه، والقديم (2,200) جنيها، وأضاف: نسبة استبدال الذهب تكون بنسبة (5%)، وقال إن سعر الذهب في تزايد شبه يومي وغير مستقر، وأرجع ذلك إلى ارتباطاته بأسعار البورصة العالمية.

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