المراجع يكشف عن تجاوزات أدت لتآكل (98.1%) من رأس مال شركة مطار الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم -

الخليج 365:

كشف المراجع العام عن تجاوزات ومخالفات مالية بشركة مطار الخرطوم الدولي أدت لتآكل رأس المال بنسبة (98.1%) مما يهدد استمرارية الشركة ما لم تتخذ التدابير لمعالجة ذلك. وأشار التقرير التفصيلي للمراجع حسب صحيفة السوداني، إلى وجود خسائر بلغت (39.19) مليون جنيه بالشركة، لافتاً إلى وجود عدم تطابق في الأرصدة بين شركة مطار الخرطوم وشركة المطارات الولائية التي يوجد رصيد بمبلغ (5.284.245) جنيهاً، غير مثبت بدفاتر مطار الخرطوم، وكشف التقرير عن اختلاف في الأرصدة في القوائم المالية (مدينون شركات الطيران) ودفاتر الحسابات خلال العام 2016 مما يخالف المادة (339/2) من اللائحة المالية لعام 2011.

وكشف عن شراء عربات تمليك للعاملين بشركة مطار الخرطوم بمبلغ (23.412.240) جنيهاً، خصماً على الحساب الجاري بالشركة القابضة ولم تثبت ضمن الذمم المدينة الأخرى بالقوائم المالية.