إبراهيم أحمد عمر: الوطني سيرشح البشير في الانتخابات الرئاسية المقبلة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد رئيس البرلمان البروفيسور إبراهيم أحمد عمر، أن المؤتمر الوطني سيرشح الرئيس عمر البشير في الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2020 .

وقال عمر في مؤتمر صحفي بالعاصمة المصرية القاهرة، إن الاحتجاجات التي شهدتها بعض الولايات بدأت في الانحسار، وان الأمور تتجه نحو الاستقرار، وأشار إلى انخفاض عدد المتظاهرين وأنهم أصبحوا “مجرد عشرات” يتظاهرون لوقت قليل لرفع لافتات والتصوير بالموبايل .

وقال عمر إنه بداية من 10 ديسمبر الماضي اندلعت احتجاجات بسبب أزمة الخبز والوقود والسيولة، وأن الأمر أدى لخروج عدد من الشباب للتظاهر وأنهم لم يصبروا حتى حل هذه الأزمات .

وتباع: “هذا الأمر سينتهي قريباً، وفي تقديرينا أنه بمجرد إنهاء الأمور الاقتصادية التي دفعت الشباب للخروج فإنني أعتقد أن الدولة ستعود لمسيرتها كما كانت .

وفي سياق آخر أكد عمر في حوار مع عدد من رؤساء الصحف المصرية بمقر إقامته بالقاهرة متانة العلاقات بين السودان ومصر، ودعا حكومتي البلدين وبحسب صحيفة آخر لحظة، الى الاهتمام بمصالح شعبي البلدين تحقيقاً للأهداف والمصالح التي تخدم قضاياهم، وأكد عمر تفاهم الرئيسين في البلدين في المجالات كافة .