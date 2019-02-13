مدير الإحصاء: انخفاض معدل التضخم في يناير لا يعني عدم زيادة في الأسعار

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال الجهاز المركزي للإحصاء إن انخفاض معدل التضخم في يناير لا يعني عدم زيادة في الأسعار.
وعز المدير العام للجهاز د.كرم الله علي في تصريحات لصحيفة السوداني الصادرة اليوم”الأربعاء” تراجع التضخم لانحسار صفوف الوقود وانخفاض بعض أسعار السلع الأساسية مثل السكر والزيوت والدهون والمواد الغذائية البقوليات.
واعتبر كرم الله أن مسألة صفوف الوقود تعني ارتفاعًا في الأسعار وظلت تمثل”هاجسًا خلال الفترة الماضية للجهاز المركزي.
وأضاف” هناك شئ مهم حدث على مستوى ولايات البلاد كافة حيث انخفضت كل معدلات التضخم بها، خاصة ولايتي الجزيرة والخرطوم.
وأبان أن ولاية الجزيرة كانت أعلي تضخمًا طيلة الفترات الماضية وبلغ معدلها في ديسمبر المنصرم “92.6%، وانخفض في يناير الماضي إلى”28.7%.
وأرجع ذلك إلى جهود حكومة الجزيرة في مسألة ضبط الأسعار ورقابة السلع، كما انخفض معدل التضخم في ولاية الخرطوم من”66%” إلى “37% يناير الماضي.
الانتباهة
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