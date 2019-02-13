شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

في أي مرحلة من المراحل التي تمر بها البلد – أي بلد – بأزمة ما فإن الجميع مطالبون بالعمل على حلها وتقديم التنازلات التي تجعل من التوصل إلى حل أمرا ممكنا .

وفي كل بلد فإن الجهة المستحوذة على مقدراتها وتتولى الحكم والإدارة فيها تكون هي المطالبة بالسعي الى الحلول وهي التي يفترض أن تقدم التنازلات مهما عظمت لان وحدة البلد واستقرارها وحفظ حياة المواطنين يكون مقدما علي المصالح الحزبية الضيقة ، ولو تراخى الحزب الحاكم أو أي قوة هامة تحظي بامتيازات كبرى في البلد عن تقديم مايكفل الاستقرار فإن ذلك لن يكون مقبولا مطلقا ويعتبر الحزب هذا عاملا ضد مصلحة البلد ولايستحق دعم جماهيرها وتصويتها له.

وفي بلادنا فإن كل القوى السياسية مطالبة بالعمل على إرساء دعائم الاستقرار وتقديم المصلحة القومية العليا عن المصالح الشخصية والحزبية الضيقة ، وفي الأوضاع التي نعيشها الآن وتهدد بانزلاق البلد الى المجهول فإن المؤتمر الوطني هو المطالب ابتداء بتقديم كل ما يسهم في حفظ البلد واهلها من الضياع ، وقد قدمت عديد الشخصيات الوطنية والقومية واسلاميون كثر قدموا مقترحات لتجاوز الأزمة الحالية والخروج بالبلد من عنق الزجاجة الى بر الأمان ، وحتي لا يكون في الأمر إقصاء فإن المبادرات ركزت في جوهرها على تشكيل حكومة قومية انتقالية يكون المناط بها الاعداد لانتخابات واحداث تحول ديموقراطي في البلد وان يتحاكم الكل لصناديق الاقتراع وهذا المقترح يجنب البلد الانزلاق الى الفتنة وبالطبع ليس بمقدور أحد تشكيل الحكومة القومية الانتقالية الا بحل الحكومة الحالية لكن الحزب الحاكم رفض بقوة هذا المقترح وأعلن على لسان مساعد الرئيس لشؤون الحزب الدكتور فيصل حسن ابراهيم أنه ليس هناك اي اتجاه لتشكيل حكومة انتقالية وقال إن التغيير لايتم بهذه الطريقة وانما يجب على الكل انتظار 2020 والذهاب الى الانتخابات باعتبارها الفيصل بين الكل ، وهذا القول من الحزب الحاكم ليس إلا تعقيدا للأوضاع ودفعا لها نحو التازيم وعدم السعي للحل ولا الإسهام فيه وهو ومن موقع التسلط وبمنطق لا اريكم الا ما ارى يرفض المقترحات الرامية للحل ويتحدث عن صندوق الاقتراع وان الانتخابات هي الفيصل وكأنه لم ينقلب على السلطة الشرعية المنتخبة ويسرق الحكم ليلا ، وبالسلاح يسكت المعترضين عليه ، انه عدم الحياء يادكتور فيصل فهل انت منتبه لهذا أم أنه لايهمكم ؟.