حاج ماجد يؤكد اهتمام الدولة باسر الشهداء

اكد والي البحر الأحمر بالانابة اللواء ركن مصطفي محمد نور اهتمام الولاية المتعاظم برعاية اسر الشهداء وتقديم العون اللازم لهم وفاءً وعرفانأ للذين قدموا ارواحهم من اجل العقيدة والوطن.

جاء ذلك لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لمؤتمر هيئة ادارة منظمة الشهيد الذي استضافته الولاية اليوم بقاعة الخبير ببورتسودان، حيث اعلن الوالي بالانابة جاهزية الولاية لاستقبال المشروعات التنموية خاصة في مجال الموارد البحرية،

الي ذلك اوضح المدير العام للمنظمة محمد احمد حاج ماجد اهتمام الدولة باسر الشهداء واعلاء قيم الفداء والتضحية من اجل الوطن مبيناً دور المنظمة في اسناد جهود التنمية .وتطوير الخدمات، معلنا استعداد المنظمة لرعاية ودعم ابناء الشهداء في مجال الدراسات العليا ومجالات التعليم المختلفة

.واضاف نائب المدير العام للمنظمة الاستاذ ملاسي اوهاج ان المؤتمر يهدف لتقييم وتقويم الاداء السنوي للمنظمة لتقديم الرعاية الشاملة لاسر الشهداء

و استعرض مدير المنظمة بالولاية الاستاذ احمد حسن شيخ ادريس جهود المنظمة لرعاية اسر الشهداء ومساعدتهم علي مجابهة متطلبات الحياة.

و تداول المؤتمر اداء المنظمة للعام ٢٠١٨ م وخطة العام ٢٠١٩ م وفقاً للخطة الخمسية للمنظمة ٢٠١٧ – ٢٠٢١ م

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة السودان