صاحب عربة أمجاد يحولها من (الأجرة) إلى (بيع الموز)

شرع صاحب عربة أمجاد في تحويلها إلى عربة لبيع الموز بدلاً عن استخدامها كسيارة أجرة، فأصبحت بذلك مثل العربة التكتك او البوكس .
العربة الأمجاد التي تحولت لبيع الموز تلفت نظر كل من يمر بحلة كوكو وبسؤالنا عن السبب في ذلك قال المشاوير مابقت زي زمان، وقليل جداً الذين ما زالوا يركبون الأمجاد، فالعربات الصغيرة والمكيفة نافستنا .
كما أن عدم السيولة دفع بالأغلبية إلى توفير أموالهم هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن (القيادة) طوال اليوم واللف بحثاً عن المشاوير يكلفني إرهاق بدني وصرف وقود، والآن أنا والمركبة مرتاحين، وأستعين بصاحب مزرعة من منطقة الجيلي، وأجلب الموز وأقوم ببيعه وآخر الأسبوع نتحاسب .
وأضاف وبحسب صحيفة آخر لحظة، أنها (شغلانة) مريحة- على حد تعبيره – وأنه لا مانع لديه أن يحولها إلى ثلاجة فواكه إن وجد من يقدم له الدعم .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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