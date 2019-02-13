يبدو ان موضوع (رب رب رب ) نظرية لها مريدون وحيران ..ولها مدافعون ينافحون عنها في كل منبر ..وقد كنا نحسبها حتى وقت قريب رأيا فرديا اتى ذات حماسة اعترت صاحبها اثناء الخطابة ..فاتضح لنا العكس ..وصار لابد من وقفة ..والجهر بعبارة ( يكون من شنو دا ياربي ؟).

مقطع الفيديو الذي ظهر فيه احد عتاة الاقتصاد القومي ..والجالس على منصب رفيع في ادراة البنك المركزي السوداني وهو يتحدث بكل هدوء وتلك الابتسامة الساخرة ..كان يرد على المضيف في البرنامج الذي سأله (ان هناك شائعات بان الطباعة للنقود صارت على المكشوف ..وانهم يطبعون النقود بدون وجود تغطية لها سواء كانت غطاء ذهبي او رصيد عملة اجنبية )..

رد صاحب السعادة (لا فض فوه) كان كالتالي (لا لا ..طبعا دي مختلفة لانو الطباعة دي عندها مقابل سواء كان حساب للأفراد او المؤسسات في البنوك .ما عندها علاقة مباشرة بالتضخم ولا حاجة …المسألة دي الا تكون نفسية ساكت) ..وهنا سأله المضيف ( نفسية كيف يعني ؟ ) فكان الرد (يعني الواحد يشيل خمسمية جنيه يمشي يشتري حاجات بسيطة يلقاها كملت ..يقوم يحس بانو الاسعار ارتفعت ..هههه)

يشهد الله اني ضحكت ..وقيل قديما ان شر البلية ما يضحك ..أذ قفز الى ذهني ما كتبته احدى صديقات الاسافير على صفحتها عند انتشار مقطع ذلك الذي كان يجيب شعرا على الاسئلة فضاقت المذيعة ذرعا به وقالت له (انا ما عم بفهم عليك ما كل الاجابات شعر ) ..كتبت صديقتي حينها (الحمد لله الذي جعلني أعيش حتى اشاهد السيد خارم بارم شخصيا)..

اتضح يا صديقتي انهم كثر ..و ان هناك جمعية لهؤلاء الذين يفترضون اننا (عندنا قنابير ) ويمكن ان يقال لنا أي كلام والسلام وينطلي علينا ..والا قل لي يا صاحب السعادة ..ان كانت الاوراق المطبوعة مؤخرا ..تمت طباعتها مقابل حسابات الأفراد في البنوك!! ..اين ذهبت تلك الأوراق الأصلية التي تم فتح الحسابات وتغذيتها بها ؟ مكانا وين ؟ ذلك أنه اما ان تلك المبالغ موجودة ..وانت طبعت (دبل )!! او انها غير موجودة وانت طبعت بديلا لها يعني علي المكشوف ..و و (في الحالتين انا الضايع ) ..

اما قصة النفسيات دي ..يعلم الله صدقت فيها يا سعادتك ..كلنا جاتنا نفسيات ..ونحتاج الى جلسات علاجية سريعة ومكثفة ..اذ كيف تذهب الى السوق حاملا نصف مرتبك لتخرج بي (حاجتين …تلاتة ) ..ولا يصيبك الجنون او على الأقل الذهول ؟؟ لكن ليس هذا موضوع المقال ..في هذا المقال نود من سيادته ان يتفضل ويشرح لنا مفهوم التضخم اذ ان عقولنا الصغيرة التي لا تحتمل ترى ان التضخم هو قلة مقدرة العملة المحلية على الشراء وضعفها امام العملات الاجنبية ..وعدم استقرار الاسعار وارتفاعها بصورة جنونية دون وازع ..هذا هو ما يعنيه التضخم بالنسبة لي كمواطن عادي لا يستوعب شيئا من معادلات الاقتصاد ولا يشغله غير قفة الملاح ..نريد ان نفهم ما هو التضخم على الجانب الاخر من الشاطئ .

في نهاية الامر ..اود صادقة الطلب من اصحاب القنوات الفضائية ..عمل بروفات قبل الخروج على الهواء ..واستبعاد أي سؤال لا يستطيع الضيف الاجابة عليه برد مقنع ..وعدم استنباط أسئلة او افتراعها من اجابته مثل سؤال النفساويات اعلاه ..ذلك ان هذه المقاطع غير انها تتسبب في تلف أعصابنا ..ورفع ضغطنا والسكري ..اما ذاك او ان يحدث تنويه بخطورة البرامج على ناس الضغط والسكري وأصحاب الأمراض المزمنة …اللهم انا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه .