بالفيديو.. فنانة مصرية تصور فيديو كليب بالأغنية السودانية (حبيبي تعال نتلم)

طرحت الفنانة الشابة المصرية النوبية مرام محمد، الأغنية السودانية الشهيرة “حبيبي تعال نتلم”، على طريقة الفيديو كليب. وصور الفيديو في مدينة أسوان، وتم تنفيذ الأغنية بالسلم الخماسي، المعروف به في السودان. وبحسب مشاهدة محررة أخبار الخليج 365 ذكرت مرام سابقاً في لقاء تلفزيوني: إن الأغنية كانت أحد أسباب شهرتها في مصر، وعدد من الدول العربية، وأضافت: “أنا كنت بهظر لمن غنيت الأغنية السودانية، لكنها لاقت قبولاً كبيراً في وسائل التواصل الاجتماعي في السودان”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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