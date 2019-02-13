كوريا الشمالية تنتقد السلطات العسكرية الكورية الجنوبية

انتقدت كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، زيارة رئيس هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية بارك هان-كى إلى وحدات عسكرية بمناسبة عيد رأس السنة القمرية الجديدة.

وقالت صحيفة "رودونج سينمون" الناطقة باسم حزب العمال الحاكم فى كوريا الشمالية، اليوم، أن مثل هذه الخطوة تتعارض مع مناخ السلام والحوار فى شبه الجزيرة الكورية...حسبما نقلت وكالة انباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وجددت الصحيفة انتقاداتها بشأن زيادة ميزانية الدفاع التى أعلنت عنها كوريا الجنوبية مؤخرا وخطتها لإدخال طائرات الشبح من الولايات المتحدة، واصفة ذلك بأنه "أعمال عسكرية خطيرة".

وأضافت الصحيفة أن مثل هذا السلوك للجيش الكورى الجنوبى لا يتناسب مع إعلان بانمونجوم وإعلان بيونج يانج والاتفاق العسكرى بين الكوريتين.

وذكرت أنه ينبغى عدم التسامح إطلاقا مع الاستفزازات العسكرية التى يمكن أن تشكل تحديات للحوار والسلام.