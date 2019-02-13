اليمن: قتلى وجرحى من الميليشيا في كمين لقبائل الحشاء

قتل وأصيب عناصر من ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، بنيران مقاتلي القبائل في مديرية الحشاء جنوب غرب الضالع.

وقالت مصادر محلية لموقع "نيوزيمن" الإخباري، اليوم الأربعاء: إن "عناصر الميليشيا سقطوا في كمين محكم لمقاتلي قبائل الحشا في قرية المكلة عزلة الأحذوف".

وبحسب المصادر، فإن الكمين استهدف عربات تستقلها عناصر من الميليشيا، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد غير معلوم وتدمير عربتين.