قتل وأصيب عناصر من ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، بنيران مقاتلي القبائل في مديرية الحشاء جنوب غرب الضالع.
وقالت مصادر محلية لموقع "نيوزيمن" الإخباري، اليوم الأربعاء: إن "عناصر الميليشيا سقطوا في كمين محكم لمقاتلي قبائل الحشا في قرية المكلة عزلة الأحذوف".
وبحسب المصادر، فإن الكمين استهدف عربات تستقلها عناصر من الميليشيا، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد غير معلوم وتدمير عربتين.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن: قتلى وجرحى من الميليشيا في كمين لقبائل الحشاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.