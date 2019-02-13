تقرير/ مبادرة الـ(52) .... محاولات رتق قميص الحكومة!!

في ظل تعقيدات الاوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، طرحت شخصيات قومية بقيادة الدكتور الجزولي دفع الله رئيس الوزراء الأسبق بمبادرة لمعالجة الوضع الراهن ورتق قميص الحكومة، حيث عرفت المبادرة بـمجموعة الـ(52) للسلام والإصلاح، ودعت للتوافق علي فترة انتقالية وتكوين حكومة كفاءات تشكل توافقاً بين قيادة المحتجين والقوي السياسية تمهيدا لتحول ديمقراطي.

تتبلور المبادرات

وقال رئيس تحالف 2020، إبراهيم محمود مادبو، رئيس حزب السودان انا، انه مع التقدير الكبير لما تمت تسميته في الحوار الوطني بالشخصيات الوطنية والقومية فهو توصف مجتمعي وليس توصيف سياسي يعمل له حساب ولذلك رأت لجنة الـ(52) كما ورد الاتصال بالأحزاب والحركات المسلحة لعرض مبادرتهم.

وتابع" نحن في تحالف 2020 لم نطلع على تفاصيل هذه المبادرة الا من خلال ما ورد في الصحف"، حيث كان من الأجدى ان تعرض هذه المبادرة على الأحزاب والحركات والقوى السياسية للإضافة والتعديل اولا حتى تصبح مبادرة قومية وليست مبادرة شخصيات قومية.

وأشار ان الانتفاضة والحراك الذي تفجر خلال الشهر الماضي لم يكن حراكا وانتفاضة تقليدية لا في حجمها ولا في شمولها ولا مطالبها ولا في استمراريتها ولا في التأييد الواسع الذي حظيت به من كل مكونات المجتمع ولذلك لابد أن تتبلور المبادرات للعلاج بطرق غير تقليدية على ان تكون شاملة ومستجيبة لمطالب الشارع ومسنودة من قبل الأحزاب والقوى السياسية وجامعة للمبادرات التي انطلقت من قبل من هنا وهناك ومنها مبادرة تحالف قوى 2020م.

ونوه مادبو ان ما طرحته مبادرة مجموعة الـ(52) وردت في توصيات الحوار الوطني التي لم تنفذ وأوضح هنا ان الحكومة الحالية وحسب مفهوم الحوار الوطني هي حكومة الوفاق الوطني رغم أنها جاءت محبطة لنا كمحاورين عندما ظهرت كحكومة مترهلة وحكومة محاصصات وترقيات ومساومات وكان ابعد ما يكون عن مخرجات الحوار الوطني فكان ينبغي ان تصبح تلك الحكومة انتقالية يجاز فيها الدستور الدائم للبلاد وتجري فيها انتخابات شفافة ومحضورة ومعترف بها من الأحزاب ومن قبل المجتمع الدولي وتؤسس لانطلاقة سودان ارتضى بالتحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة.

ورأي ان هذه المبادرات ستكون نهاية المطاف ان لم يقبل المؤتمر الوطني بالنظر الجري لما يعرض عليه من معالجات وأطروحات للخروج من الأزمة بعيدا عن التمسك برأيه ومواقفه التي لا تكترث بالآخر.

وقال ان اي مبادرة ينبغي ان تسير على الطريق الوسط لأنك إذا أردت ان تطاع فاطلب المستطاع وان غير ذلك لا يؤدي إلا لمزيد من الصراعات فهذه المرحلة تعتبر مرحلة التنازل من قبل الجميع.

تعديلات دستورية

رئيس تحالف الشعب القوى، عثمان ابو المجد، عضو اللجنة التنسيقية العليا لإنفاذ مخرجات الحوار الوطني ، يرى ان اي مبادرة تأتي من اي مجموعة او أفراد تعمل على توافق وتقريب وجهات النظر بين أبناء الوطن الواحد فهو مكان تقدير واحترام.

وأضاف بما ان هنالك حوار وطني وحوار سياسي ومجتمعي وارى ان جميع الشخصيات التي شاركت في مجموعة الـ (52) هم أعضاء أصلين في الحوار الوطني فكان من الأجدى لهم ان يتقدموا بهذه المذكرة او المبادرة الى اللجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني.

وأوضح هنا الآن ان هنالك دعوة لانعقاد الجمعية العمومية للحوار الوطني في غضون الأيام القادمة وبالتالي فان هذه المطالب التي جاءت في بيان هذه المجموعة خاصة تلك المتعلقة بالفترة الانتقالية اوتكوين حكومة انتقالية كل ذلك لا يمكن ان يتم الا بعد الرجوع والعمل على تعديلات دستورية وبالتالي فان الجمعية العمومية للحوار الوطني فهي الجهة المناط بها إجراء هذه التعديلات.

وتابع" نعتقد ان كل مقترح يأتي من اي طرف من الأطراف ينصب في المصلحة الوطنية سوف تؤخذ بعين الاعتبار من قبل الجمعية العمومية للحوار الوطني في اجتماعه القادم.

بالمقابل افاد نائب رئيس حزب الأمة القومي، صديق محمد إسماعيل، بانه من حيث المبدأ نقر أن اي اجتهاد تقوم على الحفاظ على وحدة البلاد واستقراره فهو أمر مطلوب وبالتالي نرى ان هذه المجموعة التي التقت للتفاكر وان تبلور رأي او آراء عليها أن تعمل على تسويفها للآخرين دون عزل او إقصاء او هيمنة.

وقال اسماعيل نبارك جهد هذه المجموعة ونسأل التوفيق خاصة ان السفارات التي طرحتها من أفكار حول تكوين حكومة انتقالية ذات مهام محددة هذا أمر يتفق فيه الجميع ولكن فقط فان المطلوب هو العمل بالتنسيق التكاملي.

مجلس سيادي

نائب رئيس حركة الإصلاح، حسن عثمان رزق، أوضح ان الجبهة الوطنية للتغير كانت قد طالبت من قبل بتكوين حكومة انتقالية وكذلك مجلس سيادي لتولي المسائل السيادية على ان تتولى الحكومة الانتقالية العمل التنفيذي وعلى ان تكون هذه الحكومة مقبولة من كل ألوان الطيف السياسي.

وقال رزق انه لابد ان تنال هذه الرضاء التام أيضا من كل ألوان الطيف السياسي. وقال ان نحن مع أي مبادرة تخرج البلاد من المشاكل وتعبر بناء الى الحرية والديمقراطية والعدالة فنحن مع الحق ونقبله من اي جهة او مجموعة.

اعتبر القيادي بالمؤتمر الشعبي، ابو بكر عبد الرزاق، ان أي مبادرة نقوم تعتبر فعل ايجابي في حد ذاته لأنها تعبر عن حيوية ولا نريد ان تسند الأفق ونعمل من اجل أفكار ملهمة يمكن ان تقود الى الحلول الممكنة والايجابية.

وقال عبد الرزاق ان الشخوص الذين قاموا بطرح هذه المبادرة هم شخوص محترمين ومن قيادة معروفة وغير متهمة في وطنيتها او نواياها.

وأضاف أما فيما يتعلق بالحديث عن فترة انتقالية تكوين حكومة انتقالية تعتبر مسألة ايجابية وإذا تمت الموافقة عليها ولاسيما من رئيس الجمهورية لأنها تتحدث عن تحول ديمقراطي وتداول سلمي للسلطة.

ورأي عبد الرزاق بان الحديث حول تشكيل الحكومة من قيادة الحراك والقوى السياسية فهو توصيف غير دقيق اذ ان قيادة الحراك لا وجود لهم او غير معروفين بمعنى انه لا يوجد قيادة ظاهرة لهذا الحراك بل هم مجموعة من الشباب الصادق غير (المنتمين) فهم وقود هذه الاحتجاجات بدون قيادة واضحة.